Roma, seduta mattutina in Portogallo. Differenziato per Wijnaldum e Belotti

La Roma continua a lavorare nel ritiro in Portogallo in vista della ripresa del campionato. I giallorossi torneranno a giocare in Serie A il 4 gennaio alle 16:30 contro il Bologna. Oggi la squadra è scesa in campo ad Albufeira, ore 11, agli ordini di Mourinho per una seduta mattutina. Wijnaldum (che ieri ha svolto una parte della seduta in gruppo), Belotti, Darboe e Tahirovic, alle prese con i rispettivi infortuni, faranno un allenamento differenziato nel pomeriggio sul campo. Domani, prima del ritorno nella capitale, ci sarà l'ultima amichevole del ritiro portoghese contro gli olandesi dell’RKC Waalwijk (ore 16).