Roma, seduta in vista del Lecce: in gruppo Llorente. Ok Dybala e Renato Sanches

Dopo gli ultimi giorni in cui è rimasto fermo per motivi precauzionali, lo spagnolo è tornato a lavorare con i compagni. Pienamente recuperati sia la Joya che il centrocampista portoghese. Sempre out Smalling, Spinazzola e Pellegrini

Prosegue il lavoro di preparazione della Roma alla gara di domenica contro il Lecce all'Olimpico. La squadra di Mourinho, questa mattina, ha svolto la seduta di allenamento e si è rivisto in campo anche Llorente. Il centrale spagnolo, infatti, negli ultimi giorni era rimasto fuori dal resto del gruppo per una scelta di gestione da parte dello staff medico, ma è pienamente a disposizione per la sfida ai salentini. Lo stesso si può dire anche per Dybala e Renato Sanches che stanno continuando a lavorare con continuità e potrebbero trovare spazio con il Lecce. Sempre out, invece, Smalling, Spinazzola e Pellegrini. L'inglese accusa ancora dolore nella zona del tendine tra quadricipite femorale e piatto tibiale, il terzino giallorosso è vittima di un fastidio muscolare che lo terrà fuori per i prossimi due match, mentre il capitano resta ko e spera di recuperare per il derby.