Roma seconda per spettatori medi a partita: scavalcata l’Inter all’ultimo turno

La Roma si piazza al secondo posto nella speciale classifica degli spettatori medi a partita: sorpassata l'Inter grazie al sold out contro la Sampdoria

La Roma ha chiuso il 2021 facendo registrare un nuovo sold out allo Stadio Olimpico. Per la sfida contro la Sampdoria erano circa 50mila i romanisti presenti sugli spalti, numero che sommato agli altri stagionali, ha permesso ai giallorossi di scavalcare l'Inter nella speciale classifica dedicata alla media spettatori a partita. In testa troviamo il Milan con 42mila spettatori medi a fronte di una capienza maggiore rispetto all'Olimpico, mentre i giallorossi sono al secondo posto con quasi 41 mila spettatori di media, sopra l'Inter per pochissimi spettatori. Questi numeri hanno portato i Friedkin ad incassare circa 1 milioni di euro per ogni partita casalinga. Le altre società sono molto lontane dalle prime tre della classe, infatti al quarto posto troviamo il Napoli con 26 mila e al quinto la Lazio che nonostante abbia la stessa capienza di stadio, ha poco più della metà degli spettatori medi a partita dei giallorossi.