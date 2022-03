Roma seconda per spettatori medi a partita: a guidare la classifica c’è l’Inter

I giallorossi sono l'unica squadra ad aver aperto la campagna abbonamenti e questa mossa sta pagando. I supporters romanisti sono i secondi più presenti in Italia

La nota più positiva nella stagione giallorossa è senza dubbio il pubblico. Nonostante una Roma che dal punto di vista del gioco continua a non brillare, i tifosi romanisti continuano a far registrare il tutto esaurito domenica dopo domenica. La Roma è la seconda squadra della Serie A per spettatori medi a partita con circa 37 mila, dietro solo all'Inter e di poco. I nerazzurri hanno fatto registrare una media di 37,3 mila tifosi presenti sugli spalti in ogni partita casalinga, grazie anche alla maggiore capienza di San Siro rispetto all'Olimpico mentre l'altra squadra di Milano, si trova al terzo posto in classifica con 36 mila spettatori medi per partita. La Lazio a fronte della stessa capienza di stadio, ha una media di 22 mila spettatori per partita, numero molto inferiore rispetto a quello della Roma, e occupa il quinto posto in classifica dietro al Napoli e davanti alla Juventus. Nel derby del prossimo 20 marzo saranno 33 mila i romanisti a spingere la squadra di Mourinho alla vittoria così come per la partita di ritorno contro il Vitesse, dove sono attesi ancora una volta più di 30mila spettatori.