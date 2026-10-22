La Roma non smette di lavorare in vista del mercato di gennaio per rinforzare la rosa di Gasperini. Il ds D'Amico è alla ricerca di talenti per completare il reparto offensivo e le corsie dove manca ancora un esterno di centrocampo mancino. Come scrive il portale inglese Sport Witness, diversi scout della Roma - oltre a quelli di Everton, Manchester United, Brentford e Nottingham Forest - erano presenti sulle tribune del Do Dragao per assistere alla sfida di Champions tra Porto e PSV Eindhoven. Tanti i talenti nella squadra olandese così come in quella allenata da Farioli. Non è chiaro quale fosse l'obiettivo principale, ma tra i possibili profili monitorati dalla Roma c'è sicuramente Sven Mijnans, centrocampista offensivo classe 2000 (già seguito in estate), oltre a Bajraktarević, esterno mancino bosniaco classe 2005. Tra i gioielli del Porto spiccano poi il giovanissimo Oscar Pietuszewski, esterno di piede destro classe 2008, e Alberto Costa, terzino 23enne che a gennaio del 2025 era stato vicino ai giallorossi. Tante idee su cui i giallorossi continueranno a lavorare nelle prossime settimane per una squadra che, nonostante un inizio da top, ha ancora bisogno di rinforzi.