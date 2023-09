Roma, scocca l’ora della terza maglia: nei prossimi giorni l’annuncio

Manca solo la terza maglia firmata Adidas all'appello. La Roma in estate ha annunciato la prima e la seconda divisa che hanno fatto registrare un boom di vendite. Martedì 26 verrà presentato l'ultimo kit stagionale, scrive il sito specializzato di divise Footyheadlines. È presente il lupetto di Gratton con il contorno giallorosso. I colori del club si trovano anche sulle maniche con una catena intrecciata e sulle spalle con le tre strisce classiche dell'Adidas. Dietro al colletto un chiaro riferimento agli anni 70. Infatti c'è il simbolo che appariva nelle tessere degli abbonamenti della stagione 1978/1979 : una R con le sfumature arancioni giallo e rosse.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.