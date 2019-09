Roma, Schick resta tra i convocati per il derby. Ieri la cena d’addio tra wags giallorosse – FOTO

A tenere banco in queste ore è la cessione di Patrik Schick al Lipsia. La trattativa in queste ore ha subito un’accelerata importante e i club stanno discutendo degli ultimi dettagli. Un’operazione – riporta ‘Sky Sport’ – che però non è ancora conclusa, anche se comunque resta molto vicina alla conclusione. Per questo il classe ’96 resta tra i convocati a disposizione di Fonseca per il derby con la Lazio di stasera, in cui dovrebbe andare in panchina.

Inoltre, ieri sera Hana Běhounková, la promessa sposa dell’attaccante ceco, ha portato a cena fuori le altre wags giallorosse. Una serata d’addio al sapore di sushi nel centro di Roma, a cui erano presenti anche Amra Silajdzic (lady Dzeko), la moglie di Juan Jesus Caroline e la compagna di Daniel Fuzato, Amanda Gerbach. “Grazie per la bellissima serata”, ha scritto la bella Hana sul suo profilo Instagram.