Roma, scelta la nuova mascotte per la Femminile: svelato il nome

Romolo avrà una compagna di viaggio da ora in poi. I tifosi giallorossi hanno votato in questi giorni il nome della nuova mascotte giallorossa che si chiamerà Romina e sarà presente in tutte le gare della Femminile. L'annuncio è stato fatto poco prima del fischio d'inizio di Roma-Sampdoria. Romina ha fatto anche un giro di campo e ha donato dei gadget ai tanti tifosi presenti. Anche oggi l'Olimpico è sold out e la squadra di Mourinho può contare sul sostegno degli oltre 60.000 romanisti.