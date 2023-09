Roma, Azmoun scalda i motori: pallonetto delizioso in allenamento

L'esclusione dalla lista UEFA non sembra aver scalfito l'entusiasmo dell'iraniano, che in un video condiviso sugli account social della Roma si vede autore di bellissimo gol in allenamento su assist di Karsdorp

Arrivato tra lo scetticismo generale, Sardar Azmoun continua a prepararsi in vista dei prossimi impegni con la Roma, dopo aver recuperato definitivamente dai problemi fisici con cui era arrivato nella capitale. In un video pubblicato sui canali social ufficiali della società, l'iraniano si vede autore di un bellissimo gol in pallonetto di pregevole fattura, su assist lungo di Rick Karsdorp. La speranza è che questa sequenza possa ripetersi altre volte in partita, magari all'Olimpico, proprio davanti a quella gente che fin da subito a dubitato di lui, per festeggiare insieme. Lo stesso Tiago Pinto nel corso della sua ultima conferenza stampa ha ricordato la montagna di critiche e insulti pesanti che hanno intasato la sua casella di Instagram il giorno dell'annuncio ufficiale del suo acquisto. Starà a lui adesso smentire i suoi detrattori, a suon di reti e prestazioni per una stagione che, almeno in campionato (data la sua esclusione dalla lista UEFA in ottemperanza agli accordi del Transfer Balance) lo potrebbe vedere spesso protagonista.