Roma, Scarnecchia: “Mourinho ottimo comunicatore, ma la squadra non ha gioco”

"Mou ottimo comunicatore, ma la Roma non ha gioco. In campo ognuno fa quello che vuole, non basta il talento individuale. Un errore ricordare le due finali europee. Non c'è gioco, ci sono degli aspetti che non vengono curati. Manca qualcosa a livello di gruppo, di collettivo. I giocatori vagano per il campo senza una meta, ognuno fa quello che vuole, non basta il talento individuale. È significativo il gol di Cristante a Genova: l'inserimento è una sua prerogativa, ma è molto diverso dalle incursioni di Perrotta (ai tempi di Spalletti, ndr) studiate e preparate in allenamento. Nel post partita di Genova Mourinho ha detto delle cose giustissime e sacrosante, ma poi non può dire che ha comunque fatto due finali. Non ha un senso logico, non c'entra niente: lo sappiamo quello che ha fatto Mourinho, ma in quel momento bisognava analizzare la sconfitta e basta. E se parliamo del passato, è vero che Mourinho ha vinto ovunque, ma prima di arrivare a Roma ha anche collezionato esoneri per quattro anni".