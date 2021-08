Roma, scarico e focus atletico post-Siviglia: Mourinho spinge sull’intensità

Lavoro su rapidità e forza soprattutto per chi ieri ha giocato meno

La Roma continua la preparazione in Portogallo dopo la sfida pareggiata ieri sera col Siviglia. Mourinho ha effettuato un po' di turnover, concedendo a diversi titolarissimi di entrare a partita in corso. Oggi, invece, seduta pomeridiana per i giallorossi divisi tra scarico per chi ha giocato di più ieri e campo per gli altri. E il focus è stato ancora una volta atletico, oltre che tattico. Lo Special One si è concentrato molto sulla rapidità e il potenziamento, tra affondi, squat con i pesi, percorsi a ostacoli e il consueto lavoro di scatti con l'elastico legato in vita. Mourinho continua a spingere sull'intensità atletica, con alcuni esercizi che hanno visto anche la presenza di Jordan Veretout."Spaccala quella corda!", gridano i preparatori a Mayoral. Tutto sotto gli occhi di Dan e Ryan Friedkin. Domani prevista una doppia seduta, in avvicinamento all'ennesima amichevole di mercoledì col Belenenses. In attesa dell'arrivo di Cristante e Shomurodov, partiti nel pomeriggio da Fiumicino.