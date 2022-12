Roma, Scaloni: “Dybala? Non ha giocato perché non c’è stato il momento giusto”

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valido per i quarti di finale del Mondiale in Qatar contro l'Olanda. Il tecnico ha parlato anche di Paulo Dybala, ancora fermo a zero minuti giocati in questa Coppa del Mondo: "Paulo Dybala non ha giocato perché non ho visto il momento giusto per metterlo in campo. Sta andando molto bene, siamo molto contenti". Queste le parole di Scaloni che poi ha concluso: "Abbiamo 26 giocatori e lui non ha giocato finora".