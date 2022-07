Roma, Savicevic: “Zaniolo e Pellegrini non mi hanno convinto. Mou un grande attore”

L'ex fuoriclasse rossonero bacchetta i due talenti giallorossi ed elogia in parte lo Special One: "Resta un allenatore top, sarà ricordato come un grande"

Dejan Savicevic, ex stella del Milan, ha rilasciato un'intervista al settimanale Sportweek. Tra i tanti temi, affrontati dal fantasista montenegrino, c'è stata anche la Roma: da Zaniolo a Mourinho, passando per capitan Pellegrini: "Zaniolo l'ho visto qualche volta in tv e a Tirana nella finale di Conference. Me lo aspettavo più giocatore. Lui e Pellegrini non mi hanno convinto. Alla fine Mourinho esultava come se avesse vinto la Champions. Ma Mourinho che resta un allenatore top, è anche un buon attore. Ha sfondato in Italia e in tutta Europa, sarà ricordato come un grande". Queste dunque le parole di Savicevic che boccia sia il talento classe '99, al centro delle voci di mercato, che il capitano giallorosso.