Roma-Sassuolo, ultimi mille biglietti a disposizione

I giallorossi si preparano ad accogliere gli uomini di Dionisi con l'Olimpico quasi sold out

I tifosi hanno voglia di Roma, gli ottimi risultati ottenuti nelle prime uscite hanno fatto il resto. I romanisti sono in fermento e non vedono l'ora di sostenere la squadra dal vivo dopo un anno e mezzo di assenza. Un amore testimoniato dalla vendita dei biglietti che sta procedendo a gonfie vele. Solo mille i tagliandi rimasti a disposizione per assistere a Roma-Sassuolo all'Olimpico come comunica la società stessa attraverso i social. La Roma è tornata a casa e i tifosi non vogliono mancare.