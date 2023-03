Roma-Sassuolo, tutti gli errori di Fabbri e del Var

La Roma è stata sconfitta in casa dal Sassuolo, ma la direzione della terna arbitrale fa discutere

Un altro ko, inaspettato ma stavolta anche figlio di tanti episodi arbitrali decisamente controversi. Le decisioni di Fabbri sono state protagoniste assolute della partita persa ieri col Sassuolo . Dalle ammonizioni di Matic e Smalling all’espulsione di Kumbulla e conseguente rigore per il Sassuolo finendo per il mancato rotto a Tressoldi e un sospetto rigore. La terna arbitrale, dunque, ha di certo influenzato il risultato del match. Al netto degli errori di Kumbulla e soci. Complice l’effetto Serra e il caso Mourinho ? Ci sono precedenti che fanno riflettere. Basti pensare a Pairetto o ancor peggio a Nasca che lo scorso anno alla VAR aveva annullato un gol decisivo e regolare a Zaniolo, contro il Genoa. Anche i tifosi hanno manifestato prepotentemente il loro sdegno con fischi e cori all’Olimpico. Ma andiamo a rivedere nel dettaglio le controversie che hanno segnato la partita di ieri e complicato la corsa Champions della Roma

2' - La Roma chiede subito un rigore per presunto tocco con il braccio di Tressoldi su conclusione di El Shaarawy . L’immagine non viene rivista. Il braccio del difensore sembra muoversi dopo il contatto, da capire se successivo al tocco col petto

8’- Ammonito Smalling per un tocco di mano che arriva peraltro dopo che la palla era scivolata sul corpo del difensore inglese. A pochi minuti dall’inizio della partita, Fabbri tira fuori il primo cartellino giallo. Vistose le protese della panchina giallorossa che riprendono pochi minuti più tardi, all’11’, quando Henrique commette un altro fallo di mano, molto simile a quello di Smalling , senza conseguenze.

45’ – EspulsoKumbulla e rigore al Sassuolo. Berardi finisce a terra in aria dopo uno scontro con Rui Patricio. Nell’azione finisce anche Kumbulla che reagisce alle scalciate nelle parti basse dell’attaccante neroverde con un calcio vistoso. Fabbri va a rivedere il video della VAR. Video che non viene mostrato integralmente. Il direttore di gara decide di intervenire espellendo il difensore giallorosso e assegnando il rigore al Sassuolo. Nessuna sanzione, invece, per Berardi che muove vistosamente i piedi tra le gambe del numero 24 della Roma. Se fosse stato visto e sanzionato sarebbero avvenute due cose: 1) l’espulsione di Berardi 2) la mancata concessione del calcio di rigore visto che la reazione di Kumbulla sarebbe avvenuta a gioco fermo