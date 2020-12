Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dopo la pesante sconfitta contro il Napoli, la Roma ha tutta l’intenzione di riprendere il cammino interrotto nella notte del San Paolo. I giallorossi ospitano il Sassuolo di Roberto De Zerbi, imbattuto in campionato fino allo scorso sabato, quando è stato superato dall’Inter con un netto 3-0. Obiettivo ripartenza per entrambe le formazioni, dunque, con la squadra di Fonseca che lotterà pure per mantenere l’imbattibilità casalinga: l’ultimo ko interno è infatti quello contro l’Udinese (0-2) dello scorso 2 luglio. Fischio d’inizio alle 15 allo stadio Olimpico. Arbitra Maresca, con la terna che sarà completata da Meli e Pagnotta. Ruolo di IV Uomo affidato a Giua. Al VAR Guida e per l’AVAR Longo.

Roma-Sassuolo: probabili formazioni

Dopo il turnover proposto in Europa League, contro il Sassuolo rientreranno i titolari. In porta ci sarà Mirante, davanti a lui Ibanez e Cristante e uno fra Kumbulla e Juan Jesus, con il primo favorito. In mezzo al campo, senza Veretout, potrebbe toccare a Pellegrini e Villar (insidiato da Diawara), con Spinazzola e Karsdorp sulle fasce. In attacco Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

All.: De Zerbi.

Roma-Sassuolo: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Sassuolo sarà trasmessa dalle 15 di domenica 6 dicembre in diretta streaming su Sky, sul canale Sky Sport 202, con la telecronaca di Federico Zancan e il commento tecnico di Fernando Orsi, con il pre partita che inizierà alle 14 nel contenitore Sky Calcio Show. La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.