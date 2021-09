Roma-Sassuolo, Mourinho vince le prime cinque gare stagionali per la prima volta

Il 2-1 sui neroverdi ha permesso allo Special One di portarsi a casa la quinta vittoria consecutiva su cinque gare. La prima volta in carriera

Non poteva andare meglio la milllesima partita della carriera di José Mourinho. Tre punti, gol di El Sharaawy nel recupero e corsa sotto la Sud mentre l'Olimpico esplode di gioia. Il portoghese stesso ha detto: "sono stato bugiardo questa settimana cercando di convincere tutti che questa non era una partita speciale". Ma non è finita qui. La vittoria sui neroverdi è la quinta in altrettante partite giocate fin qui con la Roma. È la prima volta che succede per lo Special One che porta i giallorossi in vetta alla classifica a punteggio pieno accanto a Milan e Napoli. Una serata fantastica per l'ambiente giallorosso che è giustamente andato in visibilio.