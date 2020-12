Roma-Sassuolo, l’esultanza di Villar al gol annullato ad Haraslin

La partita dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo è stata caratterizzata da diversi episodi controversi che hanno generato molte polemiche tra le fila giallorosse. C’è però una decisione di Maresca che ha fatto contenti i romanisti e a rappresentarli ci ha pensato Villar. Il centrocampista spagnolo è stato ripreso dalle telecamere mentre esultava dopo che l’arbitro aveva annullato il gol del vantaggio ospite con Haraslin. Gonzalo ha poi “ringraziato” facendosi il segno della croce. Il particolare non è passato inosservato e il video che ha immortalato la gioia del giocatore è già diventato virale.

Un dettaglio che però dimostra ancora una volta come Villar si sia integrato alla perfezione nel mondo giallorosso e le sue prestazioni sul campo lo certificano, per la felicità di Fonseca che ha trovato nello spagnolo qualcosa di più di una semplice riserva per il suo centrocampo.