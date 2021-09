Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali di Mourinho e Dionisi

Lo Special One conferma la stessa formazione delle gare precedenti: c'è anche Vina, fuori Calafiori

La Roma torna casa dopo la prima sosta nazionali per affrontare il Sassuolo nella terza giornata di campionato. Per riprendere il ritmo e confermare quanto di buono mostrato Mourinho si affida ai suoi ormai fedelissimi undici. Presenti anche Pellegrini, Mancini e Zaniolo che durante la settimana avevano avuto dei problemi muscolari in nazionale. C'è anche Vina, fuori Calafiori. A centrocampo confermati Veretout e Cristante che con le rispettive nazionali hanno giocato poco. A guidare l'attacco c'è l'irremovibile Abraham, alla ricerca del primo gol all'Olimpico dopo i due pali con Fiorentina e Trabzonspor, dietro di lui agiranno proprio gli azzurri Pellegrini e Zaniolo con Mhkitaryan. Il Sassuolo invece schiererà un 4-3-3 confermando 10 degli 11 uomini impegnati contro l'Hellas Verona e la Sampdoria. L'esordio stagionale per Berardi sulla fascia destra permetterà a Djuricic di spostarsi al centro. Raspadori sostituirà Caputo, nuovo acquisto dei blucerchiati, come prima punta.