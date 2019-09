Roma-Sassuolo, l’abbraccio della Sud a Cafu per la scomparsa del figlio: “Coraggio Pendolino” – FOTO

Pochi giorni fa il mondo del calcio ha pianto il figlio di Marcos Cafu, ex terzino della Roma campione d’Italia. Un infarto ha stroncato Danilo, 31 anni, mentre giocava a calcio nella villa di famiglia in Brasile. Una tragedia che colpito tutto l’ambiente giallorosso, che ha fatto sentire la sua vicinanza a uno dei suoi idoli, anche in occasione della partita di stasera col Sassuolo. Dopo l’applauso dello stadio, in Curva Sud è apparso questo striscione: “Coraggio Pendolino… Roma ti è vicina. Ciao Danilo!” Un abbraccio di tutto il popolo giallorosso a Cafu, nel momento più difficile della sua vita.