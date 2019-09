Roma-Sassuolo, la probabile formazione e dove vederla in tv

Ritorna il campionato dopo la sosta per le Nazionali e la Roma è ancora a caccia della sua prima vittoria dopo i pareggi con Genoa e Lazio. Per i giallorossi, però, non solo la Serie A. Nei prossimi 21 giorni affronteranno 7 partite considerando anche l’Europa League. Domenica, intanto, c’è il Sassuolo e Fonseca dovrà valutare nelle prossime ore le condizioni di Smalling, mentre ha ormai recuperato Spinazzola dopo lo stop muscolare di inizio stagione.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida con il Sassuolo Fonseca punta a far esordire in mediana Veretout in coppia con Cristante, con Pellegrini avanzato sulla linea dei trequartisti. Davanti con Perotti e Under fuori dai giochi per infortunio, subito una chance per Mkhitaryan dal primo minuto. In forte dubbio Smalling per un sovraccarico muscolare.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

DOVE VEDERE ROMA-SASSUOLO

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i nostri social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre che a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info.

Roma-Sassuolo verrà trasmessa su Sky Sport Serie A HD (canale 249 del satellite) in super HD e in 4K per i clienti Sky Q e sul digitale terrestre (canale 473). Fischio d’inizio fissato per domenica pomeriggio alle ore 18.00, studio pre-partita a partire dalle 17.30 sullo stesso canale.

Match naturalmente trasmesso anche in streaming su Sky Go e su Now Tv, servizio online creato da Sky che permette di guardare i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Roma-Sassuolo non sarà trasmessa su DAZN.