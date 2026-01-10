Roma-Sassuolo, la moviola: annullato per fuorigioco il tris di El Shaarawy

La Roma torna in campo all'Olimpico contro il Sassuolo per continuare la corsa alla Champions dopo i tre punti di Lecce. Ad arbitrare la sfida sarà Matteo Marcenaro. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Monaco mentre il IV Uomo sarà Marchetti. Al VAR ci sarà Maggioni, Di Bello sarà l'AVAR.