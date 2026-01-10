La Roma torna in campo all'Olimpico contro il Sassuolo per continuare la corsa alla Champions dopo i tre punti di Lecce. Ad arbitrare la sfida sarà Matteo Marcenaro. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Monaco mentre il IV Uomo sarà Marchetti. Al VAR ci sarà Maggioni, Di Bello sarà l'AVAR.
Roma-Sassuolo, la moviola: annullato per fuorigioco il tris di El Shaarawy
90+4' - Annullato per fuorigioco il tris di El Shaarawy
85' - Giallo per Matic che trattiene Dybala
59' - Soulé salta Muric che lo abbatte in area e Marcenaro fischia calcio di rigore per la Roma. Ma dopo un check del VAR il penalty viene revocato per una posizione iniziale di fuorigioco proprio dell'argentino. L'ammonizione per il portiere rimane per "imprudenza".
52' - Protesta l'Olimpico per un pestone di Matic su Paulo Dybala non visto da Marcenaro
23' - Si scaldano gli animi, Hermoso viene ammonito per un fallo su Fadera e Gasperini va su tutte le furie. "Ma che c*** fate?" urla il tecnico che prende il giallo
22' - Ammonito Koné per una trattenuta a centrocampo
