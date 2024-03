Roma-Sassuolo, Dybala premiato come giocatore del mese: Souloukou consegna il premio

La Ceo giallorossa ha premiato il numero 21 che oggi non è a disposizione di De Rossi

Prima dell'inizio del match tra Roma e Sassuolo, Paulo Dybala è stato premiato come giocatore del mese di febbraio. Il premio gli è stato consegnato dalla Ceo Lina Souloukou ed è già la seconda volta che la Joya ottiene questo riconoscimento. Oggi, però, non sarà a disposizione di Daniele De Rossi per il match contro i neroverdi. L'argentino ha accusato una piccola lesione muscolare che lo terrà fuori anche dagli impegni con l'Argentina. Stop di 10 giorni e tornerà contro il Lecce ad aprile.