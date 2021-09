Roma-Sassuolo, domani alle 15 Mourinho in conferenza stampa

Il tecnico giallorosso presenterà a Trigoria la sfida di domenica

Sarà una domenica comunque speciale per la Roma e José Mourinho, che alla ripresa del campionato farà registrare il numero incredibile di mille panchine in carriera. Davanti ci sarà il Sassuolo di un giovanissimo alla prima esperienza in Serie A come Alessio Dionisi, una sorta di testa-coda in questo senso. Di questo e molto altro - con gli infortunati e i nazionali di ritorno - si parlerà domani alle 15, quando è prevista la conferenza stampa dello Special One nel centro sportivo di Trigoria.