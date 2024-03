Roma-Sassuolo, Dan Friedkin al fianco di De Rossi: arriva all’Olimpico con la squadra

Il presidente giallorosso torna allo stadio dopo più di due mesi. Un messaggio di vicinanza in vista di questo finale di stagione

Dan Friedkin al fianco della Roma e di De Rossi. Il presidente giallorosso questo pomeriggio è arrivato all'Olimpico con il pullman della squadra, scendendo subito prima del neo tecnico. Un messaggio di vicinanza in vista di questo delicato finale di stagione con scontri diretti in campionato e i quarti di finale di Europa League. L'ultima apparizione durante un match della squadra giallorossa risaliva allo scorso 20 gennaio contro il Verona, la prima di De Rossi.

