Roma-Sassuolo, calcio di Obiang a Pellegrini che esce infortunato. L’arbitro dà solo il giallo

Infortunio per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è stato costretto ad abbandonare il campo all’82’ per un fallo di Obiang, che in un contrasto gli ha rifilato un calcio all’altezza della tibia. Il centrocampista neroverde ha rischiato l’espulsione, ma l’arbitro ha confermato il cartellino giallo mostratogli in precedenza, nonostante dalla panchina giallorossa avessero più volte chiesto al direttore di gara di andare a rivedere l’azione al Var (“E’ da rosso“, si è sentito dagli spalti). Al posto del numero sette, ex della partita visto il biennio in cui ha limitato nel Sassuolo (2015-17), è entrato Amadou Diawara.