Roma-Sassuolo a Sozza: seconda volta con i giallorossi. Abisso al Var

Designanti gli arbitri per la terza giornata del campionato di Serie A

Ufficializzate le designazioni arbitrali per il terzo turno di Serie A. All'Olimpico per dirigere Roma-Sassuolo ci sarà Simone Sozza . Insieme a lui gli assistenti Tolfo e Vono. Il quarto uomo sarà Volpi, mentre in cabina Var designato il duo Abisso-Mondin.

PRECEDENTI - Si tratta della seconda partita con la Roma per Simone Sozza. L'esordio con i giallorossi c'era stato l'anno scorso, sempre all'Olimpico, in occasione di Roma-Crotone terminata 5-0 per la squadra allenata da Fonseca. Quella di domenica sarà la decima partita di Sozza come arbitro nella massima serie. In questa stagione ha diretto Empoli-Lazio alla prima giornata.