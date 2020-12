Roma-Sassuolo, arbitra Maresca. Il bilancio sorride: con lui giallorossi mai sconfitti

Fabio Maresca sarà l’arbitro di Roma-Sassuolo, match in programma domenica pomeriggio alle 15 allo stadio Olimpico. Per il fischietto della sezione di Napoli è il primo incrocio con i giallorossi in questa stagione: l’ultimo risale allo scorso campionato, quando a luglio la Roma sconfisse 2-1 l’Hellas Verona di Juric (che fu espulso per proteste e continuò ad “allenare” dalla tribuna vuota dell’Olimpico).

I precedenti fanno sorridere i più scaramantici: in nove incroci con Maresca sono arrivate cinque vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta. Al Var ci sarà Guida, gli assistenti saranno Meli e Pagnotta, il quarto uomo Giua.

ROMA – SASSUOLO h.15.00

MARESCA

MELI – PAGNOTTA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: LONGO