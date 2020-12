Roma-Sassuolo, a breve Fonseca in conferenza stampa – LIVE

La Roma torna in campionato dopo il pesante ko di Napoli. La squadra di Fonseca ha vinto giovedì con lo Young Boys centrando il primo posto aritmetico nel girone con un turno di anticipo. Domani col Sassuolo sarà un esame fondamentale per la classifica e il morale: la squadra di De Zerbi è pericolosa da affrontare e la Roma deve dimostrare – anche nei fatti – di aver completamente dimenticato lo 0-4 di Napoli. Anche se il tecnico portoghese deve vedersela ancora con dei problemi di formazione, soprattutto in difesa. Di questo e non solo parlerà Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa a Trigoria.