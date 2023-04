Roma-Sampdoria, presente all’Olimpico il designatore degli arbitri Rocchi

Dopo le tante polemiche tra la Roma e gli arbitri delle scorse settimane, oggi all'Olimpico è presente il designatore Gianluca Rocchi. L'ex direttore di gara la scorsa settimana ha chiesto un incontro con i giallorossi per parlare dei comportamenti della panchina e dei calciatori in campo. Oggi ha deciso di venire nella Capitale per assistere alla sfida con la Samp. Mourinho torna a dirigere la squadra da bordocampo dopo i due turni di stop a seguito della lite con Serra. Gli atteggiamenti dello Special One saranno sotto la lente d'ingrandimento di Rocchi.