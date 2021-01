Roma-Sampdoria: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Torna la Serie A con il quindicesimo turno e torna in campo la Roma. Alle ore 15:00 i giallorossi sfidano la Sampdoria di Claudio Ranieri, per confermare la terza posizione in classifica con la speranza di guadagnare qualche punto alle dirette avversarie.

La Sampdoria arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta con il Sassuolo, ma negli ultimi anni spesso ha fatto faticare la Roma all’Olimpico. Nonostante le dieci lunghezze che separano le due squadre, i blucerchiati vogliono un risultato importante con una big e si affidano a Quagliarella, che lo stesso Fonseca ieri ha lodato in conferenza stampa. Vediamo ora, nel dettaglio, le probabili formazioni di Roma-Sampdoria.

Le probabili formazioni di Roma-Sampdoria

Nel suo 3-4-2-1, Fonseca dovrà far a meno di Mirante, Spinazzola, Calafiori e Pedro causa infortunio muscolare. In porta spazio allo spagnolo Pau Lopez, sulla sinistra adattato Bruno Peres. In avanti, alle spalle di capitan Dzeko, agirà Lorenzo Pellegrini supportato da Mkhitaryan.

Ranieri opta per il consueto 4-4-1-1, affidando le chiavi dell’attacco all’intramontabile Fabio Quagliarella. Dietro di lui l’ex Verre, mentre sulla destra torna dal primo minuto Antonio Candreva.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. All. Ranieri

Roma-Sampdoria: orario e dove vederla in tv e in streaming

Roma-Sampdoria sarà trasmessa dalle 15:00 di domenica 3 gennaio in diretta streaming su Dazn e su Sky, sul canale Dazn 1 (209). La piattaforma è accessibile su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l'app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser.