Roma-Sampdoria, Olimpico sold out. Altro incasso da un milione

Tutto esaurito anche per le prossime partite contro Milan e Juventus

Che entusiasmo in casa Roma! Indipendentemente dai risultati, il tifo e la passione del popolo giallorossa è d'incanto. Anche nei prossimi appuntamenti la marea romanista sarà presente in grande quantità. Restano duemila biglietti ancora disponibili per la partita con la Sampdoria; la cornice di pubblico dice 49 mila spettatori. Gli incassi per lo stadio sono stati importanti fin qui e la media è di circa un milione per partita. Le prossime due sfide? Sold out: in trasferta col Milan a San Siro e il 9 gennaio all'Olimpico con la Juventus.