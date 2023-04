Roma-Sampdoria, le probabili formazioni dei quotidiani: in difesa si gioca a 4

Questa sera la Roma affronterà allo Stadio Olimpico la Sampdoria in una partita fondamentale per proseguire la corsa alla zona Champions. Il fischio di inizio è fissato alle 18, la squadra di Mourinho si prepara ad affrontare i blucerchiati senza gran parte della difesa titolare. Le squalifiche di Ibanez, Mancini, Kumbulla e l'infortunio di Karsdorp costringono l'allenatore portoghese a delle scelte d'emergenza che potrebbero portare al ritorno, temporaneo, della difesa a 4. Accanto a Smalling vedremo quasi sicuramente Llorente, arrivato nella capitale lo scorso gennaio. Nel caso in cui si giochi a 3, a destra Mourinho potrebbe schierare Celik, altrimenti saranno Zalewski e Spinazzola a correre sulle fasce. A centrocampo, data la squalifica di Cristante, non ci dovrebbero esserci troppi dubbi, mentre per l'attacco resta vivo il ballottaggio tra Abraham e Belotti, anche se l'inglese è favorito.