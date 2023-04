Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali di Mourinho e Stankovic

Lo Special One sceglie la difesa a 4 con Smalling e Llorente centrali. Davanti torna Abraham preferito a Belotti

La Roma torna in campo dopo le due settimane di pausa per le nazionali. I giallorossi ospiteranno la Sampdoria all'Olimpico nel match delle 18 ma per entrambi gli allenatori ci sono diversi problemi di formazione. Mourinho, alla luce delle assenze di Mancini, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp e Cristante, potrebbe sceglie la difesa a 4 con Smalling e Llorente centrali e la coppia Zalewski-Spinazzola sulle fasce. Davanti torna Abraham, preferito al Gallo Belotti con alle spalle Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy.