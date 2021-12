Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali di Mourinho e D’Aversa

Confermati gli stessi undici della trasferta di Bergamo. I blucerchiati schierano Quagliarella in attacco

La Roma affronterà la Sampdoria nella 19a giornata di Serie A. L'ultima dell'anno e l'ultima del girone d'andata. Mourinho propone la stessa formazione che sabato ha battuto l'Atalanta. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez con Vina sulla sinistra e Karsdorp sulla destra. Cristante sarà affiancato come al solito da Veretout e da Mkhitaryan. In attacco ci sarà la coppia Zaniolo-Abraham. D'Aversa si affida al 4-2-3-1, Falcone sostituisce Audero in porta. difesa a 4 composta da Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. In mediana Silva ed Ekdal con Askildsen e Candreva sulle fasce. Le punte saranno Caputo e Gabbiadini.