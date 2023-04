Roma-Sampdoria, la moviola: ammoniti Abraham, Spinazzola e Smalling. Samp in 10

Dopo due settimane di pausa torna la Serie A . Alle 18 la Roma ospiterà la Sampdoria allo Stadio Olimpico nel match valido per la 28esima giornata di campionato. A dirigere il match Massimiliano Irrati con Zingarelli e Rocca come assistenti. Il quarto uomo sarà Manganiello mentre al Var Chiffi . Avar Muto .

60' - Cartellino giallo per Smalling per un fallo su Amione

52' - Secondo cartellino per Murillo che interviene nettamente in ritardo su Abraham . Irrati estrae il cartellino rosso. Proteste di Stankovic che lamenta la decisione dell'arbitro sul primo cartellino all'11'

48' - Cartellino giallo per Zanoli che interviene in ritardo su Spinazzola

8' - Primo giallo del match per Abraham , che entra in maniera scomposta su Murillo . Già qualche minuto prima l'inglese si era reso protagonista di un intervento duro nei confronti di un avversario, giudicato non punibile da Irrati anche dopo un check col Var.

7' - Check al Var per un presunto tocco di mano in area di Amione e un possibile rigore per la Roma. Il tocco è in realtà di Llorente