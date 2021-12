Abraham dopo l’infortunio: “Mi fa male la caviglia ma col Milan ci sarò” – VIDEO

L'inglese esce per un problema al piede destro a inizio secondo tempo

La Roma pareggia con la Sampdoria 1-1 e perde Tammy Abraham per un problema al piede destro. L'inglese, già non al meglio nella prima frazione, è rientrato in campo nel secondo tempo e ha provato a stringere i denti. Dopo appena un minuto però ha dovuto alzare bandiera bianca. Nel tentativo di fare uno scatto il numero 9 ha avvertito dolore e ha chiesto la sostituzione. Al suo posto Mourinho ha scelto Felix Afena-Gyan. Arrivato in panchina, ha tirato un pugno contro il sostegno per sfogare la frustrazione. La speranza della Roma è che possa recuperare già dopo la sosta.

A fine partita ha lasciato l'Olimpico sulle sue gambe raccontando le sue condizioni a tifosi e cronisti che lo hanno incrociato: "La caviglia sta bene, mi fa un po’ male. Ci sarò per il Milan", le sue parole che non fanno che rassicurare i romanisti. Anche perché quelle del suo allenatore non erano state dello stesso tono.

Infortunio Abraham, le condizioni

Il primo a parlare delle condizioni di Tammy Abraham è stato José Mourinho. Queste le sue parole in conferenza stampa dopo il pareggio con la Sampdoria: "Come sta Abraham? Male. Ho visto solo il sangue, nulla di più. Non poteva camminare, nel secondo tempo abbiamo rischiato un po’ perché abbiamo perso un momento di cambi. Non penso sia grave, ma è sicuro che non sta bene".