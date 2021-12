Roma-Sampdoria, venduti 46.500 biglietti: apre il settore ospiti per i romanisti

Nuovo sold out per la partita di mercoledì contro la Sampdoria. La Roma apre ai propri tifosi anche il settore ospiti

Tramite il suo profilo Twitter, la Roma ha reso noto di aver aperto la vendita ai propri tifosi anche nel settore Distinti Nord Ovest, quello solitamente riservato alla tifoseria ospite. Sono 46.500 i biglietti venduti fino a questo momento per la gara di mercoledì. L'ultima volta era successo nella sfida interna contro l'Empoli ma in quel caso la capienza totale dell'Olimpico era il 50%, con i pochi sostenitori ospiti spostati in Monte Mario. L'ultimo match del 2021 contro la Sampdoria, sarà quindi anche quello con più spettatori romanisti di tutto l'anno. Il prezzo del biglietto è di 14 euro, lo stesso della Curva Nord. La vendita del pack da tre gare valevole per le sfide con Cagliari, Genoa e Verona procede a gonfie vele. Già 10.000 mini abbonamenti sono stati venduti.