Roma-Sampdoria, i giallorossi suonano la carica: “Torniamo in azione”

Dopo la pausa delle nazionali, la Roma torna in campo per la 28esima giornata di campionato. Ad attendere la squadra di Mourinho sul campo dello Stadio Olimpico ci sarà la Sampdoria di Stankovic. Per i giallorossi, vincere è fondamentale. La zona Champions non è distante, ma, dopo la sconfitta del derby e quella contro il Sassuolo, non sono ammessi passi falsi. Per raggiungere l'Inter al terzo posto servono tre punti. Anche i giocatori lo sanno e già da questa mattina hanno iniziato a caricare i tifosi attraverso i propri canali social. Il primo a farlo è stato Dybala che, dopo l'esperienza in Argentina, è pronto a trascinare i giallorossi nell'insidioso match di questa sera. L'attaccante argentino ha pubblicato nelle sue storie su Instagram un montaggio con immagini dei tifosi sugli spalti e di alcune sue esultanze, seguite dalla scritta "Match day". La stessa didascalia appare nelle storie di Abraham, Zalewski e Spinazzola. L'inglese è alla ricerca del riscatto, mentre gli altri due, nel caso in cui Mourinho, vista l'emergenza difensiva, decida di giocare a 4, potrebbero essere impegnati come titolari sulle fasce. Alla loro carica si aggiunge quella del club che, sui suoi canali ufficiali, posta un'immagine che ritrae Pellegrini, Matic e Dybala e scrive: "Torniamo all'azione in campionato".