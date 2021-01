Roma-Sampdoria, i convocati di Ranieri: Keita squalificato, c’è Bereszynski

Claudio Ranieri torna all’Olimpico per sfidare la ‘sua’ Roma. Una partita sempre speciale per il tecnico testaccino, che sarà – per sua stessa ammissione – emozionato prima della partita ma poi concentrato per fare il massimo per la Sampdoria. I blucerchiati, reduci dal ko casalingo col Sassuolo, stanno conducendo un campionato altalenante ma restano una squadra pericolosa. Ranieri avrà qualche assenza, ma recupera Bereszynski dopo quasi un mese di assenza: il polacco è convocato, anche se a sentire il suo tecnico non giocherà dall’inizio. Dei due ex Lazio, Candreva e Keita, a disposizione solo l’esterno di Tor de’ Cenci mentre lo spagnolo è squalificato (però parte con la squadra). Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramírez.