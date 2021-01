Roma-Sampdoria, i convocati di Fonseca: out Spinazzola, Pedro, Mirante, Fazio e Calafiori

La Roma sfida la Sampdoria nella prima giornata di Serie A in questo 2021. All’Olimpico i giallorossi scenderanno in campo per mantenere il terzo posto e magari allungare sulle inseguitrici nella lotta Champions League. Fonseca dovrà rinunciare a giocatori importanti come Mirante e soprattutto Spinazzola, infortunatosi nel secondo tempo di Bergamo. Mancherà anche il suo sostituto, Calafiori, fermato da una lesione al flessore, lo stesso che renderà indisponibile anche Pedro. Out pure Pastore e Fazio.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Boer

Difensori: Ibanez, Mancini, Smalling, Kumbulla, Jesus, Karsdorp, Peres, Santon

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Villar, Diawara, Darboe, Podgoreanu

Attaccanti: Perez, Dzeko, Mkhitaryan, Mayoral, Providence