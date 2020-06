Roma-Sampdoria, i convocati di Fonseca: out Santon, Cetin e Jesus. Ok Mancini

Paulo Fonseca dirama la sua prima lista di convocati dalla ripresa della Serie A. Questa sera la Roma riprenderà la corsa Champions dalla sfida contro la Sampdoria di Ranieri, con la rosa quasi completamente a disposizione. Poche assenze, ma preventivate: out Pau Lopez e Nicolò Zaniolo infortunati, non ci sarà neanche Juan Jesus dopo le vicende sui social. Fuori anche Davide Santon e Mert Cetin, per scelta tecnica. Regolarmente in lista Mancini, per cui si è parlato in queste ore di problemi fisici e di presenza da titolare a rischio.

Ecco la lista completa:

Portieri: Cardinali, Fuzato, Mirante

Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.