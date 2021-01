Roma-Sampdoria, cambia l’arbitro: a dirigere la sfida sarà Chiffi

Cambio di programma nella designazione arbitrale per la sfida di domani tra Roma e Sampdoria. A dirigere la gara ci sarà Daniele Chiffi. L’arbitro della sezione di Padova prenderà il posto sul rettangolo verde di Marco Guida, che invece si sposterà al VAR prendendo il posto proprio del suo collega. Ecco dunque la squadra arbitrale aggiornata relativa alla gara dell’Olimpico:

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Di Vuolo – Di Iorio

IV: Sacchi

VAR: Guida

AVAR: Carbone

Sono soltanto tre i precedenti in cui Daniele Chiffi ha arbitrato la Roma. Il primo incrocio risale al 15 settembre 2019, quando gli uomini di Fonseca superarono per 4 a 2 il Sassuolo. La seconda gara è invece quella del 26 luglio 2020: nell’occasione la Roma riuscirono a battere 2 a 1 la Fiorentina grazie alla doppietta di Jordan Veretout. Chiffi aveva diretto anche l’esordio dell’attuale stagione della Roma contro l’Hellas Verona: la gara, terminata 0 a 0 sul campo, è poi divenuta sconfitta a tavolino per 3 a 0 a sfavore dei giallorossi per il mancato inserimento in distinta di Amadou Diawara.