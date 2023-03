Roma-Sampdoria, arbitra Irrati. Al Var Chiffi, Mou lo definì: “Senza personalità”

La Roma domenica tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali. La squadra di Mourinho scenderà in campo alle ore 18 contro la Sampdoria. L'arbitro della sfida sarà Irrati. Il bilancio con i giallorossi è positivo: 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Quest'anno ha diretto i match d'andata con la Juventus e col Napoli. Contro i partenopei lo Special One aveva espresso il suo disappunto: "Non mi è piaciuto, ma non lo critico. È bravo ed equlibrato". Al Var ci sarà Chiffi. La passata stagione tantissime polemiche per la direzione di gara a San Siro contro il Milan di Pioli e il mister lo definì "senza personalità". Quest'anno invece José ha perso la testa nella sfida interna con l'Atalanta ed è stato espulso: "Se un arbitro mi dice che non è mai rigore se un giocatore non si butta, io dovrò cambiare ciò che dico ai miei giocatori. Dirò loro che si devono buttare". Mourinho tornerà in panchina dopo la squalifica.