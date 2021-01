Fonseca: “Zaniolo a Trigoria è un professionista. Io già lavoro con Pinto” – AUDIO – VIDEO

Domani la Roma torna in campo per la prima partita del 2021. Dopo la vittoria sofferta contro il Cagliari, i giallorossi ospiteranno la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri, attualmente 11esima in classifica con 10 punti in meno della squadra di Fonseca. Match insidioso per il tecnico portoghese, che dovrà fare a meno – oltre a Zaniolo – di alcune pedine fondamentali come Spinazzola e Mirante, a cui si sono aggiunti Calafiori e Pedro, gli ultimi due infortuni muscolari. L’allenatore della Roma prende la parola nella prima conferenza stampa del nuovo anno nel centro sportivo di Trigoria.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

C’è sempre qualche incognita dopo la sosta, come arriva la squadra? C’è stato qualche problema fisico.

La squadra sta bene. Siamo tornati motivati, la squadra si è allenata bene in questi giorni. Siamo pronti per iniziare quest’anno nella miglior forma.

È pronto ad arrivare anche Tiago Pinto. L’ha sentito? Quando inizierete a lavorare?

Stiamo parlando normalmente. Ora sto aspettando che Tiago arrivi per continuare a parlare.

Nei cinque maggiori campionati europei è raro vedere giocatori così decisivi come in Italia. Qui ci sono Dzeko e Quagliarella, come mai?

I giocatori non hanno età. Questa è la prova che sono grandi professionisti. Sono due grandi giocatori, per me i giocatori non hanno età, hanno rendimento. E loro hanno un grande rendimento.

Cristante è stato utilizzato in due ruoli molto diversi. È diffidato, domani giocherà?

Vediamo domani.

In questi giorni si è parlato più di Zaniolo che di Dzeko e Mkhitaryan. Rudi Garcia parlava di allenamento invisibile, quanto possono incidere i comportamenti nella vita privata nel rendimento? Ha parlato con Zaniolo?

Non entro nella vita privata dei giocatori. Quando Zaniolo è qui è un professionista, non entro nella vita privata dei giocatori.

In pochi giorni ha perso Pedro e Calafiori per infortuni muscolari. Serviva una pausa più lunga a Natale?

Mi sarebbe piaciuto ma non è possibile, non c’era tempo per una pausa più lunga. È vero che abbiamo una densità di partite grande, tutti dicono che è importante avere pause, ma in questo momento e con questo problema non abbiamo tempo per farle.

Come ha visto Pastore? È convocabile?

No, non è pronto. Si è fermato tanto tempo, è appena ritornato. In questi giorni ha bisogno di un lavoro specifico per tornare. Non è possibile per domani.

Visto il numero di infortuni ai flessori, ha avvertito un carico di fatica?

La squadra sta bene, ha lavorato bene in questi giorni. I ragazzi sono motivati. Quando le squadre sono motivate è più facile dal punto di vista fisico. Ma fisicamente stiamo bene.

Domani arbitrerà Guida, che era al Var col Sassuolo. Teme la designazione?

Non abbiamo avuto un buon arbitraggio col Sassuolo, ne ho parlato. Ma ho fiducia nell’arbitro per domani.

Affrontate una squadra che sa lavorare sui punti deboli con gli avversari. Non è tanto l’identità da ricercare nel calcio ma una strategia efficace per giocare partita per partita?

Sono entrambe importanti, lo è l’identità e una strategia. Dobbiamo preparare ogni volta una strategia partita per partita.

La squadra sta bene, abbiamo visto un lavoro intenso dal punto di vista atletico. Come avete strutturato questa settimana?

Ci siamo fermati pochi giorni, non ha avuto un’influenza grande nei giocatori. Nel primo giorno abbiamo fatto un lavoro individale per precauzione Covid, i giocatori sono stati in diversi Paesi. Solo questo.

La Roma ha vinto con tutte le squadre che hanno la posizione della Samp. Tra queste, la Samp è tra le migliori?

È tra le più forti, Ranieri sta facendo un ottimo lavoro, è un grande allenatore. Ha sempre fatto ottimi risultati con le grandi, ci aspetta una partita veramente difficile contro una grande squadra e un grande allenatore.