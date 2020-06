Roma-Samp, staffetta tra Mkhitaryan e Pellegrini. Ballottaggio Fazio-Ibanez

Poche ore al fischio d’inizio del match della Roma contro la Sampdoria e Fonseca ha ancora qualche dubbio di formazione. Come riporta Sky Sport, sulla trequarti dovrebbe partire Mkhitaryan dal primo minuto ma sarebbe già pronta la staffetta con Pellegrini che disputerebbe l’ultima mezz’ora del match. In difesa, invece, Mancini andrà in panchina e il ballottaggio è tra Fazio e Ibanez. Da titolare dovrebbe cominciare Diawara al fianco di Veretout con Cristante pronto a subentrare. Restano fuori dai convocati Zaniolo e Pau Lopez (alle prese con i recuperi dei rispettivi infortuni), mentre Cetin, Santon e Jesus sono stati esclusi per scelta tecnica.

Roma (4-2-3-1); Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivet; Dzeko