Roma-Samp, pareggio di Veretout annullato per nuove regole sul fallo di mano

Sarebbe stato un gol micidiale quello di Jordan Veretout, per il pareggio al 31′ della Roma contro la Sampdoria. Peccato che il destro del francese fosse viziato dall’irregolarità di Carles Perez, ricontrollata al VAR da Calvarese. Secondo le nuove regole dell’Ifab (International Football Association Board, organo che decide le norme del calcio) il fallo di mano accidentale di un giocatore (in fase d’attacco) viene sanzionato quando si traduce immediatamente in gol. Questo il caso dello spagnolo, che si è visto penalizzare nonostante il braccio destro fosse attaccato al corpo (viene considerata mano anche la parte esterna in prossimità dell’ascella). Le nuove regole sarebbero dovute entrare in vigore dalla stagione 2020/2021, ma sono state adottate dalla Federcalcio italiana alla ripresa dell’emergenza coronavirus.