Roma-Sambenedettese, Santon fuori per un affaticamento muscolare

Niente prima stagionale per Davide Santon. L’esterno romanista non è infatti a disposizione di Fonseca per l’amichevole con la Sambenedettese a causa di un affaticamento muscolare. Sulla fascia sinistra ci sarà Calafiori, che nelle gerarchie della Roma dovrebbe aver scavalcato proprio l’ex giocatore dell’Inter. Non a caso su Santon iniziano a circolare voci importanti sul suo futuro, con il Besiktas che sembra aver messo gli occhi su di lui. Potrebbe profilarsi un derby tutto turco all’orizzonte, visto che anche l’Istanbul Basaksehir – l’ex squadra di Cengiz Under – sarebbe interessato a portare in Turchia l’esterno romanista.