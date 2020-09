Roma-Sambenedettese 3-2: fine primo tempo (VERETOUT, PEROTTI; MKHITARYAN) – LIVE

Parte ufficialmente la nuova stagione romanista. La squadra di Fonseca accoglie tra le mura di Trigoria la Sambenedettese di Montero, per il primo test amichevole in vista dell’inizio della Serie A, in programma sabato 19 settembre contro l’Hellas Verona. Scelte obbligate per il tecnico giallorosso, che deve far fronte alle tante assenze dovute agli impegni delle nazionali e alle positività al Covid in rosa (Bruno Peres, Carles Perez, Kluivert). Si ripartirà dalla difesa a tre e dal modulo con cui la Roma ha finito lo scorso campionato, con Calafiori e Karsdorp sugli esterni, mentre Villar agirà da trequartista alle spalle di Perotti e Mkhitaryan.

LIVE

PRIMO TEMPO

45’+1 – Finisce qui il primo tempo: 3-2 per la Roma.

42′ – La Samb accorcia di nuovo le distanze: Maxi Lopez va in gol spiazzando Pau Lopez, un rigore identico al primo.

41′ – Altro rigore per la Sambenedettese: fallo di Karsdorp su Chacon.

31′ – GOL DELLA ROMA! GRANDE GIOCATA DI VILLAR: SERPENTINA E ASSIST PER MKHITARYAN CHE NON SBAGLIA!

30′ – Primo cambio per la Sambenedettese: fuori Chacon per infortunio.

27′ – Si riparte dopo la pausa

25′ – Cooling break in campo. Squadre in panchina a rinfrescarsi e a ricevere qualche indicazione dai rispettivi allenatori

25′ – Maxi Lopez spiazza Pau Lopez accorciando le distanze

24′ – Calcio di rigore per la Sambenedettese per fallo di Fazio su Ruben Botta

23′ – Incredibile Mkhitaryan: l’armeno scappa via e si presenta solo davanti a Nobile. Il suo cucchiaio però finisce a lato

22′ – Ibanez si fa soffiare il pallone da Maxi Lopez che serve Nocciolini. A tu per tu con Pau Lopez l’attaccante si fa ipnotizzare, sprecando una grande occasione

22′ – Botta prova a servire in profondità Maxi Lopez. Pau Lopez esce con sicurezza

20′ – Brivido per la Roma. Liporace mette in mezzo da sinistra e pallone che danza pericolosamente sulla linea di porta

19′ – Grande azione di Botta, che dribbla nettamente Veretout e crossa morbido per Nocciolini. L’attaccante di testa non trova lo specchio della porta

18′ – Scorribanda centrale di Karsdorp, con un tunnel sull’avversario. L’uno-due con Mkhitaryan però non si concretizza

17′ – Possesso palla prolungato della Roma, che con il palleggio veloce prova a stanare la squadra rossoblù

15′ – Cross insidioso allontanato bene dalla difesa giallorossa

15′ – Trillo mette in mezzo da sinistra. Fazio interviene e concede calcio d’angolo

14′ – Lavilla prova a inseguire un pallone sulla fascia destra. Servizio troppo lungo per l’esterno

13′ – Calafiori con il sinistro prova a trovare Villar in area di rigore. Passaggio non precisissimo e difesa che recupera la sfera

12′ – Ancora Villar protagonista: tiro di sinistro respinto con i pugni da Nobile

12′ – Un Villar molto ispirato stoppa un pallone difficile e si guadagna la punizione dopo il fallo di Rocchi. Ottimo inizio dello spagnolo

10′ – Mkhitaryan serve Villar che mette subito in mezzo per Perotti. L’argentino sbuccia la conclusione ma trova comunque la rete del 2 a 0

10′ – RADDOPPIO DELLA ROMA! PEROTTI VA IN GOL!!!

9′ – Ottima uscita bassa della Roma: Juan Jesus trova Mkhitaryan che chiede il pallone di ritorno a Perotti. Il Monito sbaglia il servizio in campo aperto per l’armeno

8′ – Lavilla in verticale verso Botta. Pulisce tutto la difesa giallorossa

7′ – Juan Jesus imposta con il lancio verso Calafiori. Difettoso il controllo dell’esterno giallorosso

5′ – Mkhitaryan serve sulla corsa Calafiori. Palla messa in mezzo con il contagiri e botta volante di Veretout

5′ – GOL DELLA ROMA! SBLOCCA TUTTO VERETOUT!!!

4′ – Villar subito protagonista al centro della manovra giallorossa. Forte però il pressing della Sambenedettese

2′ – Prima conclusione del match. Villar riceve da Karsdorp, si gira in area di rigore e tira. Para Nobile

1′ – Palla in verticale verso gli attaccanti romanisti, esce Nobile che si disimpegna bene con i piedi

1′ – Primo possesso per la Roma. Inizia così la stagione romanista

TABELLINO

AS ROMA (3-4-1-2): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Villar; Mkhitaryan, Perotti.

All.: Fonseca.

A disposizione: Boer, Astrologo, Simonetta, Ciervo, Seck, Bamba, Trasciani, Bouah, Ciucci, Morichelli, Antonucci, Riccardi.

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Nobile; Lavilla, Di Pasquale, Biondi, Liporace; Botta, Rocchi, Angiulli, Trillò (dal 30′ Chacon), Nocciolini, Maxi Lopez.

All.: Montero.

A disposizione: Laborda, Magliulo, Occhiato, Enrici, Cardoni, Masini, De Ciancio, Lescano.

Arbitro: Sig. Simone Gallipò di Firenze

Assistente 1: Sig.ra Giulia Tempestilli di Roma 2

Assistente 2: Sig.ra Veronica Vettorel di Latina

Marcatori: 5′ Veretout, 10′ Perotti; 24′ rig. Maxi Lopez, 31′ Mkhitaryan, 42′ rig. Maxi Lopez

Ammoniti: –

Espulsi: –