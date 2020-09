Roma-Sambenedettese, ecco dove vederla in tv e streaming

Primo impegno stagionale per la Roma di Paulo Fonseca. Domani alle 17-.30 i giallorossi infatti apriranno le porte di Trigoria alla Sambenedettese, per la prima delle amichevoli di preparazione in vista dell’inizio della Serie A. Sarà una formazione totalmente sperimentale per il tecnico giallorosso, soprattutto alla luce delle tantissime assenze sia per gli impegni delle nazionali sia per le positività al Covid (Bruno Peres, Carles Perez, Kluivert, Mirante).

Dove vedere Roma-Sambenedettese

Roma-Sambenedettese sarà trasmessa in diretta televisiva alle 17.30 da Sky e andrà in onda sui canali del pacchetto Sky Sport e anche sul canale tematico Roma TV (213). Gli abbonati potranno seguirla in streaming grazie a Sky Go oppure attraverso Now Tv, il servizio di live e streaming on demand di Sky.